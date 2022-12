Navonok šťastný párik s krásnou dcérkou Olíviou, no jej mamina Tereza sa dostala do úzkych. „Mala som obdobie, keď som nechcela s nikým nič ,šérovať’, zdieľať a dávať von. Tu na Instagrame vidíme samé pekné nastajlované fotečky, ale verte mi, asi nie všetci vám ukážu a zazdieľajú to, čo skutočne prežívajú. Bola som psychicky vyhoretá, smutná, nebavilo ma stretávať sa s nikým a už vôbec nie počúvať reči o materstve, rodičovste, o tom, čo by som mala robiť, nemala robiť, kde som urobila chybu. Pre mňa ako mladú neskúsenú maminu to bolo dosť stresujúce. Začala som o sebe pochybovať ako o matke, o Olivke a o tom, či som urobila správne, že prišla mne na svet,” šokovala Tereza a pokračovala ďalej.

Terezka s narodeninovou kyticou a jej dvoma najväčšími láskami. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cl4JtgaNQc4/

„Cez toto obdobie som si prechádzala niekoľko mesiacov, strácala som váhu, nechutilo mi jesť, piť a nespávala som a do toho všetkého nespávalo ani moje dieťa a taktiež odmietalo stravu. Možno si neviete predstaviť, ako som sa cítila, možno si poviete, aká som trafená, že čo som to za matku, ako som vôbec mohla atď… Ale mňa to veľmi veľa naučilo. Takže som rada za takéto obdobie, ktoré mi do života prišlo. A nebála som sa vyhľadať aj odbornú pomoc psychologičky a rovno aj spánkovej poradkyne pre Olivku (áno, funguje to!). Chcem, aby sa o tejto téme rozprávalo viac, pretože sa s tým stretávam pomerne dosť často,” dodala.

