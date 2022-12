„Prišli mamina, sestra, brat a najlepší kamarát,” tešil sa Šimon. „Keď som videla Šimonovu rodinu, že ide za nimi, veľmi som sa potešila, pretože som ich cela spoznať a vidieť, ako vyzerá jeho mamina, keď porodila deväť detí. Je úžasná a krásna,” povedala Alex. K oficiálnemu zoznámeniu však nedošlo. „Čo sa týka Alex, čakala som, že je vyššia, ale je v pohode. Ja mu prajem, nech je šťastný a nech už nie je sklamaný,” zhodnotila Šimonova mamina.

Šimonova mamina porodila až 9 detí, no vyzerá fantasticky! Zdroj: TV Markíza

Rodinka si pozrela celý statok a následne prišla do kuchyne. Predtým sa však Alex posilnila. „Ja si asi j*bnem, aby som spravila dobrý dojem,” zahlásila a kopla do seba slivovicu. „Ani ťa nepredstavil, že toto je moja priateľka,” rypol do nej Tamás. „No, čo mám na to povedať? Nabehnem a poviem: A kde som, ku*va, ja?!” smiala sa Alex a z úst sa jej sypali samé vulgarizmy.