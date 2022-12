Pre farmárov to bude veľmi dôležitý týždeň. Nie len preto, že je pred nimi posledných 5 dní, počas ktorých budú makať na úlohách od Martina, ale aj pre to, že na statok prídu ich rodiny.

Prvá rodinka, ktorá zavítala na Farmu, bola tá Giuliany. ,,Prišla moja mama Zuzka - najkrajšia na svete a aj moje tety Vierka a Katka a Frenky je tetin manžel," predstavila ich všetkých divákom. ,,Sa nepodobajú vôbec s mamou," vyhlásila hneď Alex. ,,Ale super vyzerá jej mama a taká milunká, úplný opak Giulky," povedala Muffy.

Giuliane prišla rodinka. Zdroj: TV Markíza

Ako druhá rodinka prišla tá Michalova. Jeho mamina sa však do debaty s Dagmar príliš nehrnula. Skôr naopak. Svojmu synovi poriadne vyčistila žalúdok. ,,Chcel som rodine predstaviť Dagmar, pretože som im písal, že som tu niekoho našiel, ale mama mi tak naznačila, že teraz nevie, či to bude kukať...," povedal Michal. ,,Doteraz som na to kukala!" pokričala po ňom. ,,Joooj mami, veď to je, preboha, nič," zľahčoval situáciu Mišo. Jeho mama mala totiž na mysli ich častý sex pred kamerami... Dagmar si však z toho ťažkú hlavu nerobila, pretože poriadne poškuľovala po Mišovom bratovi. Viac dnes večer na Markíze.

Prečítajte si tiež: