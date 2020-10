V dueli sa tentokrát stretli Michal a Lukáš. Už len samotná voľba bola poriadne šokujúca, keďže Mišo a Lukáš boli dobrými kamarátmi a zblížili sa dokonca aj v Chalúpke. Napriek tomu si Záhorák do duelu vybral práve jeho. Ako dôvod uviedol, že sily si chcel zmerať jednoducho s tým najsilnejším. A aj keď to bolo v aréne spočiatku vyrovnané, nakoniec predsalen zvíťazil Lukáš. Potom však Evelyn všetkých prekvapila. ,,Keďže Henrik a Adam sa už do hry nevrátia a definitívne skončili, na Farmu sa vracia aj Michal!" oznámila. Farmári sa tak vrátili naspäť v pôvodnom počte, ako boli tesne pred dueolom a divoká halloweenska párty sa mohla začať. Všetci si vyrobili kreatívne kostýmy a dokonca prišla aj Evelyn, ktorá medzi nich prišla v policajnej uniforme.

V dueli sa stretli Michal a Lukáš. Zdroj: tv markíza

Farmárom doniesla alkohol a aj hudbu. Zo začiatku to vyzerala ako neškodná zábava, no potom sa to zvrhlo. Po odchode Evelyn to na statku vyzeralo ako v erotickom filme! Najviac sa rozbehla opitá Eva a Vlado, ktorí sa na seba lepili vo vírivke. Eve hladil a mliagal prsia a jej to vonkoncom neprekážalo! Dokonca sa začali aj bozkávať! Všetkých šokovala aj inak cudná Katka, ktorá vyvádzala ako nikdy. Vyhřňala si sukňu a bolo jej vidno všetko. A Monika? Tá twerkovala v tangáčoch tesne pri Vladovej hlave. Viac uvidíte v pondelkovej Farme.