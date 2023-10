Po príchode dvoch nových pomocníkov farmári usporiadali privítaciu párty. Alkohol tiekol potokom a barmana im robil Adam, ktorý je abstinent. Ako totiž viackrát priznal, kedysi bol alkoholik, no z toho pekla sa vyhrabal. Aj preto sa rozhodol, že fľaše bude pred farmármi skrývať a nalievať im bude na prídel. A to z toho dôvodu, aby sa neožierali pod obraz Boží.

Adam farmárom vyčistil žalúdok. Prekáža mu, že chľastajú ako dúhy. Mirka mu oponovala. Zdroj: TV Markíza

Farmárom však bolo málo aj po žúrke a slina ich chytila aj na druhý deň. Fľašky však nevedeli nájsť. ,,Môžete to dokola rozoberať, koľko fliaš ešte ostalo, ale hawk, nebudete piť. Dohovoril som,” povedal rázne Adam Mirke. ,,Ja tiež nepijem, ale nemôžeme im to zakazovať. Ty tiež keď si bol mladý, tiež si pil. Nechaj aj tých mladých žiť a piť, veď sme v reality šou!” rozčuľovala sa Mirka. ,,Dobre, nechám ich piť a žiť, ale prišli sme sem na Farmu, nie na diskotéku! Prečo zakaždým musíme Slovensku ukazovať, že skončím robotu a idem sa ožrať???” oponoval jej Adam, ktorí na naliehanie všetkých nakoniec povolil a s hnevom dodal: ,,Dobre, žite si, ale všetci sa so mnou budete striedať pri dojení kravy! Každý jeden a budeme v reality šou!” ukončil to Adam. Viac uvidíte v nedeľu večer na Markíze.

Prečítajte si tiež: