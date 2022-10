Farmári sa neustále sťažovali, že úlohy nestíhajú, pretože je ich málo. Pravdou však je, že dôvodom je aj to, že polovica z nich si radšej robí pleťové masky, vylihuje a neustále frfle. A tak im hospodár Martin Bagar doniesol posilu. Šesť nových pomocníkov.

Niektorí farmári ostali v šoku, niektorí sa tešili. Zdroj: TV Markíza

Zo začiatku ich všetci farmári vrelo zvítali, no priateľská atmosféra na statku dlho nevydržala. Mladý Tamás totiž začal starých farmárov sekírovať, že sú bordelári a mali by začať robiť poriadky, aby nežili ako v chlieve. A to sa, samozrejme, mnohým nepáči. Príchod nových tvárí však zmarí aj plány Natálie. Voľba duelantov bude totiž prebiehať úplne inak, ako si myslela…