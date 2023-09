Azra bola tento týždeň slúžkou. Od roboty sa však rozhodne nepretrhla. Keď sa vykašľala na obed pre farmárov, všetkým už pretiekol pohár trpezlivosti. Kým ostatní čakali hladní v kuchyni, ona odišla od panvice, na ktorú len pohádzala zeleninu a išla sa veselo sprchovať.

Slúžka Azra zdrhla od hrncov a veselo sa sprchovala. Následne sa zvŕtala v zrkadle a opakovala si, že je sexi. Zdroj: TV Markíza

,,To je aký nápad, že varím a idem sa sprchovať!” hromžil Roman. Azra ich však mala na háku a s uterákom okolo seba riešila, či si má spraviť nový mejkap a aký rúž by sa jej hodil k ružovým šatám, ktoré si oblieka na duel. ,,Vyzerám sexi,” zvŕtala sa v zrkadle a špúlila perami. To, že zdrhla od prípravy obeda, ju absolútne netankovalo. Duel Marek vs. Sára si pozrite v nedeľu večer na Markíze.