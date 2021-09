Farmári sa k Monike zachovali odporne. Zdroj: TV Markíza

Dážď sa stal jednej farmárke osudným. Keďže na Farme celý deň lialo a všade bolo klzko a mokro, doplatila na to slúžka Paťa. Keď schádzala zo šikmej drevenej lávky s veľkým hrncom v ruke, pošmykla sa na blate a spadla celou silou na chrbát. Po páde ostala nehybne ležať na zemi. ,,Zdravotníka, prosím vás,” okamžite konala vystrašená Eva.

Patrícia Šimanová Zdroj: TV MARKÍZA

Zranenú Paťu preniesli farmári do postele. ,,Najviac ma bolí chrbát,” sťažovalo sa uplakané a ubolené dievča. Zdravotník Paťu hneď ošetril, zobral ju do auta a previezli ju na vyšetrenie do nemocnice. Či sa do šou ešte vráti, sa diváci dozvedia už tento týždeň.

Mohlo by vás zaujímať: