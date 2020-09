Najvýraznejšie pery v tohtoročnej Farme má rozhodne mešťanka Rebeka (24). No hneď na prvý pohľad je všetkým jasné, že príroda jej ich také nenadelila, ale dopomôcť si musela inak. Podľa mnohých divákov to však s napichaním prehnala.

To, že má Rebeka napichané pery, nie je žiadnym tajomstvom a keby to aj chcela poprieť, nikoho by neoklamala. Zo začiatku sa z nej však diváci dosť smiali. ,,Tá Rebeka má očividne napichanú aj tú časť pod perami. Je to hrozné," ,,Tá má nafúknuté pysky ešte aj pod pyskami," ,,Dosť zlá robota. Vačky má aj pod perami," reagovali fanúšikovia šou. Každým dňom na Farme akoby sa jej však gigantické pery postupne zmenšovali. A všimol si to aj farmár Michal, ktorý dianie na Farme sleduje z Chalúpky. ,,Jak jej tie pery spľasli, celkom dobre vyzerá tá baba, že?" zhodnotil Michal Rebeku.

Rebeka Hlavatá (24) Zdroj: tv markíza