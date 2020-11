Diváci už viackrát poukázali na to, že štáb Xéniu umelo pretláča dopredu. Hoci medzi najväčších zaľúbencov na Farme patrili Erik a Sára, svadbu vystrojili Xénii a Lukášovi. A to napriek tomu, že kráska má oči pre iného muža. Keď sa skončil ich provizórny obrad a zábava bola v plnom prúde, nevesta si odbehla a namierila si to rovno do postele. V nej však neležal ženích Lukáš, ale Heňo. Xénia ležala v jeho tesnej blízkosti a hľadela na neho ako na svätý obrázok. A Lukáš? Ten zatiaľ sedel sám v rohu v kuchyni. Henrich tak po Sáre, Nikol a Rebeke pobláznil ďalšiu farmárku.

Farmárska svadba. Xénia si síce ,,zobrala" Lukáša. Oddával ich hospodár Martin Bagar. Zdroj: tv markíza

