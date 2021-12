Stanka na Farme pomotala hlavu rovno trom mužom. Spočiatku to bol Miro, od ktorého sa nevedela odtrhnúť. Keď vypadol, nabúchaný východniar na ňu zmenil názor. „Stana už pre mňa neexistuje! Nikdy v živote, fuj! Nech si ju zoberie psychiatria! Taká uvrešťaná žena mi určite nechýba,“ vyjadril sa na jej adresu. Počas finále sa totálne ignorovali a jeden od druhého bočili na metre. Ďalší, s kým blondínka trávila chvíle na Farme, bol Dávid. Aj jemu však párkrát praskli nervy, vulgárne jej pred kamerami vynadal a následne vyhlásil, že takú ženu nechce. A zrejme nebude žiadnym prekvapením, že po šou pár rozhodne netvoria. „Sme dobrí kamaráti,“ prezradila Stanka.

Stanka a Dávid spolu neostali. Zdroj: tv markíza

Nič vážnejšie sa neudialo ani v prípade Petra, ktorý sa do krásky zaľúbil. Aj s ním ostala iba kamarátka. Po natáčaní reality šou sa však podľa našich informácií zblížila s celkom iným mužom. „Stanka sa dala dokopy s ohrdnutým barberom, s bývalým frajerom Natálie. Ako sa títo dvaja stretli, neviem, ale zrejme sa nakontaktovali cez sociálnu sieť a obaja si mali čo povedať,“ dozvedeli sme sa z nášho zdroja. Tým barberom je Jozef Belan alias Jofre Barber, ktorý u nás patrí medzi špičku. Dôkazom toho je aj titul Barber roka, ktorý získal v roku 2018.

Stanka počas finále Farmy. Zdroj: EMIL VAŠKO

O tomto barberovi si diváci čo-to vypočuli už z úst Natálie. Neraz sa pred kamerami rozplakala, že pred šou jej tam zakazoval ísť, vykričal jej škaredé veci, no následne jej poslal listy, v ktorých ju dokonca žiadal o ruku. Ona však zahorela láskou k Mesutovi, s ktorým sú stále spolu a dokonca sa k nemu presťahovala do Banskej Bystrice. Vie však Natália, že Stanka a jej ex by mali tvoriť pár? „Ja som o tom tiež počula, že môj expriateľ sa zaplietol so Stankou. So Stankou som sa počas finále už stretla. No nič mi nenaznačila, ja som to neotvárala a čakám, kedy za mnou príde prvá. Videla som však náznaky, že s ním komunikuje, mobil nejako ľahko neskrývala, aby som si nič nevšimla. Mám to však z viacerých zdrojov potvrdené. Ja sa na tom iba smejem. No som zvedavá, čo mi na to Stanka povie, lebo sa po Farme chcela rozprávať,“ povedala nám Natália.

