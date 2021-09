Farmárka Stanka Klčová (23) bola odmala neposedným dievčaťom a tým je doteraz. Na Slovensku jej začalo byť už v mladom veku pritesno a odišla do zahraničia. To ešte netušila, čo ju tam čaká...

Stanka po štúdiách na anglickom gymnáziu ešte na chvíľu skúsila štúdium na vysokej škole, no čoskoro pochopila, že to nie je nič pre ňu. Turecko, Cyprus, Omán, Rhodos - tam všade žila a pracovala pre cestovnú kanceláriu. A práve v Ománe sa zamilovala do muža, s ktorým sa presťahovala do Turecka. Ten ju však zavrel doma, nikam ju nepúšťal, zakazoval jej kontaktovať sa s rodinou či blízkymi. Stanka ani nevie, ako sa odtiaľ dostala. O celej situácii vedela iba jej najlepšia kamarátka. Najhoršie bolo hrať pred všetkými, že je všetko o. k., najmä pred mamou.

Stanka Klčová Zdroj: TV MARKÍZA

Jej moslimský priateľ, od ktorého utiekla len minulý rok, bol veľký manipulátor, veľmi nebezpečný človek, ktorý dokázal všetko otočiť tak, že si stále myslela, že za všetko môže len ona. Netušila, či sa jej podarí dostať sa „z jeho pazúrov“. Raz, keď boli spolu vonku, nechcela ho chytiť za ruku, lebo sa jej nepáčilo, ako škaredo nadával. Tak ju silno schytil za zápästie a pozrel priamo do očí so slovami, že dnes má pre ňu prekvapenie. Nevedela, čo od neho môže očakávať, lebo už veľakrát ju zmlátil. Hneď jej napadla myšlienka, že ju možno zabije. Zo zúfalej situácie jej pomohol útek na Slovensko, na ktoré sa vrátila ako úplná troska. Viac povie v dnešnej Farme.

