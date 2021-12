Teraz budem hovoriť ja! Tak by sa dalo tromi slovami opísať živé vysielanie na sociálnej sieti vypadnutej farmárky Stanky. Doteraz ju jej bývalý miláčik zo šou Miro nechutne osočoval, no ona sa nemohla brániť. Konečne tak mohla povedať všetko, čo mala na srdci.

Stanka vypadla tesne pred bránami finále. Všetci diváci Farmy tak už netrpezlivo čakali, kým sa rozhodne prehovoriť. O všetkom. O vzťahu s Mirom, s Dávidom a jej údajnej falošnosti. Na začiatku celej šou totiž tvorila párik s nabúchaným východniarom, no keď v dueli vypadol, začal o blondínke šíriť nechutné veci, ohováral ju, posielal na psychiatriu a inak ako Stana jej už ani nepovedal. Ona sa však pochopiteľne brániť nemohla, keďže ešte stále bojovala o rozprávkovú výhru.

Miro a Stanka sa na Farme neustále hádali. Zdroj: tv markíza

Napokon sa prebojovala až do top päťky, no v stredu, žiaľ, vypadla. Vo štvrtok večer už žhavila mobil a prostredníctvom sociálnej siete vysielala naživo. Ako sa dalo čakať, stream odštartovala vyjadrením k Mirovi. ,,S Mirom som rozhodne nebola kvôli žiadnej ,,vychcanosti.” Miro mi tam narobil nepeknú reklamu medzi farmármi, keď chodil za nimi a rozprával im hlúposti, kde pošpinil moje meno. Možno ma na začiatku zaujal, pretože sa mi javil ako dobrý človek, to bol dôvod, prečo som sa s ním zblížila. Lenže neskôr som zistila, že medzi nami to fungovať jednoducho nebude, lebo obidvaja sme trošku na úplne inej mentálnej úrovni. A hlavne, ja som mu stokrát povedala, nech odo mňa nečaká žiadne veľké zblíženie, pretože ja som sa na Farmu nešla prezentovať ako ľahšia žena. On to ale nevedel rešpektovať. Stále na mňa tlačil, stále tam boli dotyky na istých partiách a musíte uznať, že keď niekto stále robí veci, ktoré vy nechcete, nikto by neostal pokojný. Kvôli nemu som tam mala emocionálne výbuchy,” opísala ich vzťah Stanka a servítku pred ústa si rozhodne nedávala.

Mirova priateľka z Anglicka Klaudia. Zdroj: Facebook

,,Čo každému narozprával, že vzdal duel, pretože som mu spôsobovala depresie, tak si myslím, že duel, ktorý skončí 3:2, nie je duel, ktorý niekto pustil. On skôr nevedel spracovať, že útla žena Natália ho porazila. Čo sa týka nás, nie sme v kontakte, máme sa bloknutý jeden druhého. Ďalšia vec, že on, ktorý má priateľku v Anglicku, mal aj ďalšie tri na Slovensku, pretože tri ženy sa mi po Farme ozvali, že sa s ním stretávali, nasľuboval im hory doly. Sú zničené, sklamané a dokonca si Miro tie ženy natáčal aj pri styku. Ďalšie ženy by si preto mali dávať pozor na neho. Tie ženy ho prosili, aby to vymazal a on si robí stále po svojom. Nechcem s ním byť už vôbec spájaná,” ukončila tému Miro. Čo sa Dávida týka, ostali dobrými kamarátmi a či sa to postupne pretaví v niečo viac, ukáže až čas. Viacerí fanúšikovia jej však vytkli, že počas živého vysielania používala filter a takmer vôbec sa na seba nepodobala.

