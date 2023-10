Byť sluhom na Farme nie je po chuti nikomu. Vyžaduje si to skoré vstávanie k zvieratám, neustále umývanie riadov, varenie a byť všetkým nonstop k dispozícii. Ale aj to je súčasťou tejto šou. Každý, kto sa stane sluhom, na to frfle, no skrátka sa s tým musí na týždeň zmieriť. Niki to však znášala mimoriadne ťažko. Neustále plakala a opakovala, že chce ísť domov, pretože byť slúžkou nedáva. Prišiel však pondelok a novým farmárom týždňa sa stal nováčik Matej, ktorý vyhral duel. Azra a Niky sa už nevedeli dočkať, kedy si budú môcť dal dole sluhovský mundúr. Vtom však zakročila Alica. Všetkým oznámila, že keďže Nika porušila počas uplynulého týždňa pravidlá a pri stole sedela bez sluhovského oblečenia, farmárovi týždňa dáva na výber. Buď bude Nikola opäť slúžkou, alebo súťažiacim strhne 500 eur.

Farmárka Niki sa psychicky zrútila. Následne priznala šokujúcu vec zo svojej minulosti. Zdroj: TV Markíza

Keď to Niki počula, takmer skolabovala. Snažila sa síce Alici vysvetliť, že to, že na sebe chvíľu nemala mundúr, bolo neúmyselné a neuvedomila si to, ale zbytočne. Čiernovláska neskôr spustila neutíchajúci plač a viacerí farmári jej správanie nedokázali pochopiť. „Je to súčasť tejto hry, keď to nezvláda, nikoho tu nasilu nedržia. Nech ide domov,” zhodnotil Roman.

Zrútenú Niki si bokom zobrala Lucia, ktorá sa jej snažila prehovoriť do duše a podporiť ju. A vtedy Nikola vyrukovala so šokujúcim priznaním. „Ja sa bojím toho, že sa psychicky zrútim a budem chcieť ísť domov. Vy ma nikto nepoznáte, vy neviete, aké mám veci za sebou. Ja už som sa niekoľkokrát v živote chcela zabiť, mala som proste také psychické problémy! Mala som depresie, bipolárnu poruchu a množstvo takýchto koko*ín, z ktorých som rada, že som sa dostala! A tuto prichádzam do stavu, keď začínam viac plakať, som precitlivená…” vyliala si ubolené srdce Niki. Lucia ju však tak povzbudila, že o pár minút prestala rumázgať a postavila sa tomu čelom. Ktovie, keby na kastingu priznala, že aj banalita, ako je byť slúžkou, v nej môže prehĺbiť opäť tieto vážne problémy, do šou by ju zrejme ani nevzali... Ako to nakoniec dopadne a koho dá Matej za sluhov, uvidíte už dnes večer na Markíze.

