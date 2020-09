Farmárka Nikol Fridrichová (32) si už niekoľkokrát pred kamerami užívala s mladším Henrichom (28). A hoci to prvýkrát ľutovala a bála sa, čo si o nej Slováci pomyslia, teraz má na to už celkom iný názor.

Nikol je z fešáka Heňa celá namäkko. ,,Povedala som Heňovi, že je moje antistresové mačiatko. Medzi nami je to fajn, je to milé. Sú tam nejaké sympatie, a tým, že stále je tam nejaký kontakt, dotyk a hecovanie, tak však... sú to tlaky,“ opísala svoje pocity Nikol, ktorá s po ich prvej noci cítila všelijako. ,,Po tom prvom raze, ako to bolo s tým alkoholom, bola som z toho taká nesvoja, že ježišmária, ako čo bude vyzerať a už som si hovorila, že idem opačným smerom, že si k nemu ani nesadnem. On tiež s týmto bojoval, ale nejako to pokračuje a spríjemňujeme si chvíle. Uvidíme,“ dodala s blaženým výrazom.

Nikol a Henrich si opäť užívali pod paplónom. A Heňovi sa to muselo náramne páčiť, pretože vzdychal ako o život. Zdroj: tv markíza

