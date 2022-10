Keďže farmári musia byť tento týždeň v pároch, v sluhovni spolu spia až štyria. „Ale viete o tom, že Mišo a Dagmar sa už po…” začala pred spaním Viki zaujímavú debatu. „Áno, už je*ali?” reagoval Minh. „Už dávno. Ja som to videla. Nachytala som ich. Robili to zboku,” pripojila sa do zaujímavého rozhovoru Muffy. „Fuuuuuuuj!” zakričal Minh. „Zboku… Najdebilnejšia poloha na svete. Robili to u nás v izbe. Ako sme boli fajčiť my traja. Prešla som okolo s lampou a ona mala všetko stiahnuté po kolená a potom som celú noc počula známe zvuky. A potom hlasné aaaaaach!” zachádzala Muffy do úplných detailov. „Ona veľmi dobre vie, čo robí. A Miša odkopne hneď, ako sa bude dať,” dodala Viki.

Dagmar z Farmy. Zdroj: TV Markíza