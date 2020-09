Keďže dedinčania vyhrali hru o odmenu, ich ,,cenou“ bolo aj to, že si k sebe môžu pretiahnuť súpera z mesta. Preto si všetci svorne posadali a pri dvoch fľaškách tvrdého začali dumať, kto to bude. Maja to však s alkoholom poriadne prehnala. Keď vyhlásila, že už ide spať, do chatky takmer ani nedošla. Neustále sa váľala po zemi, tackalo ju a po celom statku vykrikovala vulgarizmy a všetkých posielala do...

Farmárka Mária sa opila pod obraz Boží. Zdroj: TV Markíza



Keď ráno vstala, vyzerala doslova ako troska. Strapatá, zničená a unavená. ,,Na prázdny žalúdok som vypila štyri slivovice a hneď mi to udrelo do hlavy,“ reagovala ráno. Keď neskôr uvidí, čo vyvádzala, zrejme na seba veľmi hrdá nebude. Jej ,,výkon" uvidíte už dnes večer na Markíze.