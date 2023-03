Giuliana z Farmy 14 si momentálne užíva dovolenku v Egypte. Počas šou neustále opakovala, že chce schudnúť. A očividne sa jej to podarilo.

Giuliana sa rozhodla, že si chce obzrieť pyramídy. Preto odletela do Egypta. „Nezaujíma ma more! Ja chcem vidieť pyramídy,” napísala k fotke, na ktorej pózuje v úsporných bikinách. „Nemusíš vyzerať ako Bella Hadid, aby si sa cítila ako Bella Hadid,” hrdo vyhlásila. Všetci si okamžite všimli, že výrazne schudla, no aj niečo iné… „Ti utekajú cecky,” napísala jej sledovateľka na Instagrame.

Giuliana po šou Farma. Zdroj: Instagram gululumka

