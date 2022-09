Len 18-ročná Giuliana z Farmy sa tento týždeň stala slúžkou. No omnoho viac ako to, či majú ostatní čo jesť a celkový poriadok, ju zaujíma mejkap a otŕčanie holého zadku do kamier.

Najmladšej farmárke Giuliane práca príliš nevonia. Momentálne je z nej slúžka a to jej už vôbec nevyhovuje. Keď má umývať riady, ohŕňa nosom a frfle. „Smrdí to a ja si nechcem zašpiniť moje dievčenské ručičky,” poznamenala. Keď príde čas na prípravu večere alebo obeda, radšej sa v posteli objíma so Šimonom a na všetko ostatné kašle.

Giuliana sa namiesto práce radšej zvŕta v kúpeľni. Zdroj: TV Markíza

Farmárov naštvala aj v momente, keď mala pripravovať obed. Namiesto toho si na seba natiahla ultra krátke šaty, v ktorých jej bolo takmer všetko vidno, premiestnila sa do kúpeľne, kde si robila hrubé linky okolo očí a následne do kamery otrčila zadok v tangáčoch. Ostatné farmárky sa však zhodli, že takto ukazovať cici aj rici musí aj v súkromí a vôbec sa za to nehanbí.