Keď Dagmar zbadala, že do šou vrátili Sašu, ktorú zdolala v dueli, takmer skolabovala. A ešte viac ju napálilo, že neustále chodila za Mišom a uisťovala sa, či si ju vyberie do duelu. Dokonca, východniarovi začala vykladať, aká je Dagmar falošná.

Dagmar nemôže Sašu ani cítiť. Zdroj: TV Markíza

„Ešte chvíľu ma tu bude niekto s*ať a… Keď ostatní vidia, že sme pohádaní, oni sa z toho tešia. Ja to vidím na Muffy, že keď ma ty se*eš a niečo mi na tebe prekáža, ona príde a už začne, že mi to hovorila celý čas. A o toto sa teraz snaží tá malá kun*a, čo sa sem vrátila. Ja jej neverím ani nos medzi očami. A neverím jej ani to, čo tu hrá na Tamása,” posťažovala sa Dagi Mišovi. No a hoci Michal Saši sľúbil, že do duelu si ju istotne nevyberie, nakoniec predsa len odznelo jej meno… Ako to dopadne, uvidíte už dnes večer na Markíze.

Prečítajte si tiež: