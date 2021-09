Keď Luna vyradila v dueli Moniku, všetci, okrem Mirky, sa náramne tešili. Najmä chlapi, ktorým liezla poriadne na nervy a nemohli ju už ani cítiť. Po Patinom zranení však prišla nemilá správa. Do šou sa už nevráti. A to znamenalo jediné...

Najmladšia účastníčka šou Paťa sa na Farme nepekne zranila. Šmykla sa na drevenej lávke a spadla tak nešťastne, že ju museli odviesť do nemocnice. A hoci všetci verili, že sa čoskoro vráti, Evelyn im oznámila, že do hry sa už definitívne nevráti. No a v takomto prípade pravidlá hovoria jasne. Do šou sa vracia ten, kto naposledy vypadol v dueli. Farmári tak už vopred šípili, že čoskoro tam môžu opäť očakávať Moniku, no mnohí verili, že sa tak nestane. Omyl!

Na Farmu sa vrátila Monika. Niektorí z toho ostali poriadne znechutení. Zdroj: tv markíza

Keď boli v zápale práce, odrazu v diaľke zbadali, že sa k ním blíži niekto s kufrom. ,,Monika!" vykríkla s radosťou Mirka. Bola však jediná, ktorá sa z jej návratu tešila. ,,Prichádzala som s takými pocitmi, že som sa troška bála, či ma hneď odpíšu, či sa mi vôbec pozdravia alebo ako budú na mňa reagovať," povedala Monika. No keby vedela, ako budú na jej príchod reagovať chalani, zrejme by radšej ostala doma. ,,Vyhodíš ju cez zadné dvere, príde prednými. To je neuveriteľné. Takého človeka sa nezbavíš. Zas tu bude zlá energia, je to intrigánka," znechutene reagoval Matúš. ,,Kámo, ja keď vidím ten ksicht, tak si myslím, že sa vygrcám. Načo prídu takýto ľudia naspäť?" hromžil Dávid. Viac uvidíte už dnes večer na Markíze.