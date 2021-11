FOTO Farmári sa poriadne opili: NADRŽANÉ ŽENY si spravili kvalitnú HANBU! Správali sa ako... ×

Dajte farmárom alkohol a už vopred je jasné, ako to dopadne. Počas halloweenskej noci sa všetci obliekli do divokých kostýmov a v spoločnosti Evelyn si užili megapárty. No hneď, ako odišla, sa súťažiaci zmenili na ,,neukojené zvieratá“.