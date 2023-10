Na Farme sa nestihli ani ohriať a už putovali do duelu. Náročné disciplíny omnoho lepšie zvládol statný Košičan Matúš a Dominika po celý čas ťahala za kratší koniec. Skóre nakoniec dopadlo 3:0 pre Matúša. Smutná Dominika sa tak s pôsobením v šou už lúčila. Následne ich však moderátor Marek Fašiang šokoval nečakanou správou.

Po dueli nakoniec nevypadol nikto. Zdroj: TV Markíza

,,Obaja ste za svoje krátke pôsobenie na Farme ukázali, že vám na nej záleží a chcete o ňu zabojovať. Vyvrcholenie nastalo v dnešnom dueli. Presne takých ľudí, ako ste vy, Farma potrebuje. Obom vám chcem poďakovať a zároveň pogratulovať, pretože ste prešli vstupným farmárskym testom a obaja sa vraciate naspäť na Farmu!” povedal im. ,,Ja už som myslela, že odchádzam domov,” neverila stále Dominika. A za odmenu, že Matúš vyhral duel, ho Marek Fašiang označil za nového farmára týždňa.

Farmári sa opili a takto to dopadlo... Zdroj: TV Markíza

A klasika... Po dueli sa začalo chľastať. Farmári si tentoraz povedali, že štamperlíky budú piť priamo z brucha. Na koho padla fľaša, ten si musel ľahnúť na stôl, do pupka mu dali pohárik a ďalší farmár to odtiaľ vypil. Takto sa ,,vrhol" aj Myrec na Emu. Keď to Sára zbadala, stropila mu žiarlivostnú scénu. ,,Už sa mi nepáčiš!" čistila mu žalúdok. ,,Prečo akože? Čo som teraz spravil? Si normálna?" nechápal Myrec. ,,Áno som," odvetila urazene. To, že sa Sofia odula, si všimli aj ostatní farmári a dobre sa na tom zabávali.