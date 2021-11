Keď hospodár Martin zo šou vyhodil hypochondričku Petru a krátko na to vypadol v dueli Matúš, farmári sa nádejali, že práve jeho vrátia do hry. Dokonca padli aj také úvahy, že spolu s ním by sa mohol objaviť aj Miro. Nakoniec to dopadlo úplne inak!

Hospodár Martin už pred pár dňami avizoval, že čoskoro sa môžu tešiť na dvoch nových pomocníkov. Odvtedy boli farmári ako na ihlách. Viacerí si aj poriadne ponadávali, pretože im prišlo nefér, že len pár týždňov pred koncom sa tam objavia nové tváre. No a ako Martin avizoval, tak sa aj stalo. Do šou prišli celkom noví hráči, Tereza a Peter.

Noví farmári Peter a Terézia. Zdroj: tv markíza

37-ročný Peťo si prešiel alkoholizmom. Za toto životné obdobie sa hanbí, no podarilo sa mu z pekla dostať samému. „Nepijem šesť rokov,“ hovorí hrdo. „Často ma berú za šaša, môj humor je niekedy divný, no v práci ma majú radi,“ prezrádza o sebe. Peter je vášnivý futbalista a hrá amatérsku futbalovú ligu. „Narodil som sa s kopačkami,“ žartuje. Rád by svoje skúsenosti odovzdával deťom. Športovú zdatnosť určite zužitkuje počas duelov. „Budem rešpektovať, že farmári už veľa vybudovali, no pre výhru urobím všetko,“ hovorí odhodlane.

Druhým farmárskym prírastkom je Tereza. Tá prišla do hry ako náhradníčka za Petru. Má 29 rokov a pochádza z Veľkého Krtíša. Tereza je slobodná mamička, ktorá materstvo zvláda ľavou zadnou. Štrnásť rokov sa venovala folklóru, vďaka ktorému precestovala viacero krajín. Na statku jej bude chýbať mobil, cigarety či bryndzové halušky. V živote ju najviac zasiahol odchod jej milovanej maminy. „Keď už to vyzeralo, že s rakovinou je všetko v poriadku, zo dňa na deň jej zrazu nebolo. Vážim si preto každý jeden deň života, nikdy nevieme, čo sa kedy stane,“ hovorí. Za výhru by si Terézia založila vlastnú značku podprseniek. Sama sa stretáva s problémom nájsť si ten správny kúsok. Chcela by to uľahčiť sebe a aj ostatným ženám. Ako ich príjmu farmári, uvidíte už dnes večer na Markíze.

