Na statku strávili tri mesiace, často si siahli na dno svojich síl a dotiahli to až do finále. Reč je o Mišovi, Fifovi a Muffym. Poriadne sklamaná však ostala Giuliana, ktorú o možnosť zabojovať o finále pripravili práve vypadnutí farmári. Tí dostali možnosť dať svojmu favoritovi zlatú tehličku a tajne sa pred tým dohodli, že ich budú dávať iba Filipovi a Tamásovi. A tak sa stalo, že na konci ich mala najmenej práve Giuliana, ktorá neudržala slzy a rozplakala sa. Spolu s ňou plakal aj jej kamarát Filip, ktorého však farmári posunuli priamo do finále.

O poslednú vstupenku tak museli ešte v dueli zabojovať Michal a Tamás. Vyhral to Mišo, ktorý doplnil finálovú trojicu. Už dnes v priamom prenose tak o 75-tisíc eur zabojujú Michal, Muffy a Fifo. Takmer v každej Farme bolo zvykom, že súťažiaci sa pred finále dohodli, ako si podelia výhru. A inak tomu nebolo ani teraz. „Vedela by som si to predstaviť, že si výhru podelíme. Naznačovali sme niečo, že by sme to mohli tak spraviť. Ja by som sa podelila, keby vyhrám, pretože aj ten druhý a tretí by si mal odniesť nejaké peniažky z Farmy,” povedala nám Muffy, no krátko na to prišla studená sprcha. Filip sa rozhodol z tejto dohody vycúvať.

„Na Farme sme sa bavili, že niečo také by sme spravili, ale ja som si to premyslel a neplánujem nič takéto. Keď prehrám, tak prehrám, keď vyhrám, tak vyhrám. My sme si s Gžulou sľúbili na začiatku Farmy ešte, že keď niekto z nás vyhrá, dá tomu druhému 500 eur. Tak to stále platí,” zmenil svoj názor Fifo. Keď sa to v piatok, deň pred finále dozvedela Muffy, ostala v poriadnom šoku. Mišo o tom, že Filip sa napokon rozhodol inak, však už vedel...

„Za mňa môžem povedať úprimne, že žiadna dohoda tam nie je. Každý ide za seba. Buď hop alebo trop. Je síce lepšie, keby mal človek aspoň „tú korunku”, ale nejako sme sa nedohodli a nemali sme ani tú snahu a tým je to za mňa lepšie, pôjdeme aspoň na sto percent a vyhrá len jeden,” povedal nám Mišo. „Posledný deň na Farme ma Fifo chytil okolo ramien a povedal mi, že sa nemám báť, že si výhru podelíme. 50-tisíc eur víťaz, 10-tisíc druhý a 10-tisíc tretí,” dodala sklamaná Muffy. „Musel ho niekto nahuckať. Myslíme si, že práve Natália,” zhodnotila Martina. Práve k nej do fitka chodil Filip po skončení šou. Ako to teda dopadne, sledujte už dnes večer na Markíze.

