Vladislav Nikolayev je v poslednom čase samé prekvapenie. Len nedávno manželke prostredníctvom kamier oznámil, že ju už nemiluje a chce sa rozviesť, následne predviedol exorcizmus, keď sa z Heňa snažil vyhnať diabla, a teraz prekvapil opäť! Farmári totiž dostali možnosť napísať komukoľvek list. Kým všetci sa rozhodli pre členov rodiny, Vladko musel zas vyčnievať z radu. Za adresáta si totiž zvolil generálneho riaditeľa Markízy Matthiasa Setteleho.

Farmár Vladislav Nikolayev sa rozhodol, že napíše otvorený list generálnemu riaditeľovi Markízy. Zdroj: tv markíza



,,Vážený pán Settele, píše vám účastník reality šou Farma 12 Vladislav Nikolayev. Tento týždeň sme dostali unikátnu príležitosť napísať list ľubovoľnému adresátovi. Premýšľal som o tom, že komu? A hlavne, čo v podstate nám urobiť v tomto prípade... a hľa, dostal som nápad napísať list osobe, ktorá je najviac zodpovedná za projekt Farma,“ začínajú sa jeho riadky.

,,Priznám sa, že až do okamihu podpísania zmluvy o účasti v televíznej relácii som mal veľké pochyby o správnosti môjho rozhodnutia, ale keď som uvidel vaše meno na poslednej strane dokumentu, bolo mi jasné, že nič zlé mi nehrozí! Osobne pre mňa ste vzorom fair play a garantom slobody slova a prejavu,“ pokračoval Vlado.

No a jeho dopis sa predsa len k Matthiasovi Settelemu dostal. Čo na to riaditeľ? ,,Rád by som poďakoval Vladislavovi za veľmi milý a pekný list. Gratulujem mu, že obstál v tvrdej, ale spravodlivej konkurencii, a želám mu veľa šťastia v ďalšom účinkovaní na Farme,“ reagoval pán riaditeľ.

Generálny riaditeľ Markízy Matthias Settele. Zdroj: EMIL VAŠKO



Prvotným adresátom mal byť však niekto úplne iný. ,,Všetci píšu domov, Vladko píše pánovi riaditeľovi Matthiasovi Settelemu. Ale to nie je všetko! Prvý list chcel Čaputovej! Dúfam, že pán riaditeľ bude mať možnosť si ten list prečítať. Neviem, asi majú nejaký blízky kamarátsky vzťah alebo čo,“ rehotal sa Heňo.