Nabúchaný Miro sa opäť raz vyfarbil. Nová obyvateľka Farmy Miška totiž priznala, že Stankin milovaný po nej neustále žmurká. Keď sa to Rambo dozvedel, takmer vyskočil z kože.

Všetko sa to začalo nevinne. Miška totiž prišla za Mirom a podpichla ho vetou, že neustále opakoval, že na Farme nikdy nechcel byť tak dlho a z toho dôvodu si tam nevzal ani teplé oblečenie. Jeho milovaná Stanka však nechápala, o čo Miške išlo.

Miro sa k Miške zachoval ako hulvát. Zdroj: tv markíza

Tá jej vysvetlila, že po tejto uštipačnej poznámke dúfa, že už bude mať od Mira pokoj a prestane na ňu neustále žmurkať. Túto informáciu si, samozrejme, Stanka nenechala iba pre seba a vyklopila to Mirovi. A začalo sa peklo. Rambovi praskli nervy, zavolal si Mišu a vynadal jej ako poslednej chudere. ,,Nevymýšľaj si, do p…! Ja žmurkám na každého, aj na chlapcov! Nežmurkal som po tebe, ty ku.da! Ty si mentálne postihnutá! Ja strácam nervy pri takých ku.dách, jak si ty! Zaslúžila by si si po papuli!” vrieskal po nej Miro ako najatý.

,,Klamstvo do očí. Ten človek pre mňa nemá hodnotu. Všetko sa dá slušne vyrozprávať a používať také vulgarizmy, ako používa on, nie je môj štýl,” reagovala znechutená Miška. Viac v zajtrajšej Farme.