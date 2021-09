Určite si každý pozorný fanúšik pamätá, ako farmári ohŕňali nosmi nad rybou a zemiakovým šalátom. Výbušný Miro vtedy išiel z kože vyskočiť, že si po dueli na stole nenašiel mäso. No a keďže im ušli ovce, ani po nedeľnom dueli na nich nečakali hody, ale sójové špekáčiky. A to už Mira dorazilo. „Takéto podmienky som nečakal. Ja Farmu nepozerám, ani sa o to nezaujímam, nevedel som, čo to je. Už mám toho dosť. Potrebujem jedlo a posilňovňu! Nebaví ma to tu,” povedal Evelyn. Svojimi rečami však nejde na nervy už iba divákom, ale aj samotným súťažiacim. „Nič iné nepočúvame, iba že potrebuje barbera a mäso! Už ma to prestáva baviť!” reagovala nahnevaná Eva. Viac uvidíte dnes večer na Markíze.

Miro a Stanka sa zblížili hneď na začiatku Farmy a odvtedy sa od seba nevedia odtrhnúť. Zdroj: TV Markíza

