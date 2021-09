Farmárovi Mirovi sa to v súkromí začína poriadne rúcať. Pred pár dňami mu žalúdok na diaľku vyčistila jeho ex, s ktorou má dcéru, a teraz mu štipľavý odkaz posiela jeho frajerka z Anglicka.

Nabúchaný Miro sa od začiatku zblížil so Stankou. Neustále sa pusinkujú, objímajú a on ju nazýva už svojou priateľkou. A pritom… Vo Veľkej Británii, kde žije, má priateľku, ktorá sa na to všetko už nevládze pozerať.

Miro a Stanka sa zblížili hneď na začiatku Farmy a odvtedy sa od seba nevedia odtrhnúť. Zdroj: TV Markíza

„Neuveriteľné! Ako môžeš za jeden deň prestať milovať ženu, s ktorou žiješ, a zamilovať sa do dievčaťa so špinavými nechtami,” odkázala mu na sociálnej sieti priateľka Klaudia. Nato sa ozval Mirov kamarát, ktorý sa ju snažil upokojiť. „Všetko je scenár. Samozrejme, nie komplet, ale mnoho vecí im štáb nariaďuje, čo majú robiť, aby to bolo zaujímavé. Bol som s Mirom pred Farmou, už vtedy mi to povedal,” napísal istý Martin. Klaudiu to však vôbec neupokojilo.

„Viem, že niečo je scenár, ale nie je to ľahké ani pre mňa, ani pre celú rodinu. A je to čoraz horšie a horšie. Aj to hranie má svoje limity a veľmi ma sklamal. Keď sa vráti, bude mať čo vysvetľovať,” dodala.

