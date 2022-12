Moderátor Tomy Kotty privítal Minha so slovami, že sa jeho návštevy už nemohol dočkať. „Ty si tiež dobre falošný ako všetci farmári," šplechol mu okamžite do tváre Minh a servítku si nedával pred ústa ani naďalej. „Ja už som chcel ísť domov, už som to psychicky nedával s tými ľuďmi. Celé zle! Ako som tam proste mohol byť? Ja som išiel na Farmu iba preto, aby som dobre vyzeral," komentoval svoje dianie v šou. „Všetci sú falošní, čo tam rozprávali, že toho Miňa treba ‚vydzigať‘! Ale povedal som si, nech sú falošní, aj tak už odchádzam a vonku sa aj tak nevidíme," nešetril svojich kolegov z Farmy.

Drzý Minh nemal úctu k nikomu. Zdroj: TV Markíza

Ako však ďalej priznal, bolo mu ľúto, že prišiel o šancu vyhrať 75-tisíc eur. „O tie peniaze by som sa s nikým nedelil. To je asi prvé, čo by som spravil, a druhá vec... Kúpil by som si bársaké značky! Išiel by som do Viedne, do Švajčiarska a tam by som si nakúpil veci... Že si už nemusím pýtať od rodičov," povedal bez okolkov. Minh sa však vrátil aj k svojmu poslednému dňu na Farme. „To bolo hrozné, povedal som si, ako si ma Alica dovoľuje trestať! Povedal som si, no tak mám tresty, ktoré aj tak nesplním, a vedel som, že odídem. Ja som taký tvrdohlavý, že sa nenechám, aby ma niekto trestal. A už vonkoncom nie nejaká erotická hračka tuto predo mnou! Rozhodol som sa, že odídem z Farmy ako víťaz a nie ako ostatní, čo prehrali v dueli," opisoval detailne svoje pocity.

Tamás Kassai a Minh Zdroj: TV Markíza

„Ja by som nepočúval ani Merkelovú, keby mi povedala, sprav hento a toto! To tiež nie je moja mama! Ona ma porodila, ona jediná mi môže rozkazovať. Otec s mamou ma môžu biť, som ich syn, ale nie niekto iný! Mňa otec zbil raz aj za to, že nebolo doma povysávané! U nás je takáto výchova normálna," pokračoval Minh a s úprimnosťou rozhodne nešetril ani ďalej. Na farmárov nemá ani jedného pekného slova. „Ako som mohol byť taký naivný? Ja som tam každému veril a ja som bol označený za toho najhoršieho a najviac falošného. Ja som nerobil žiadne taktiky a všetci tam nasilu išli iba s tým, že chcú vyhrať 75-tisíc eur. Akože haló! Nevyhráš teraz, vyhráš v šou Survivor... Tak to funguje. Nasilu boli ku mne dobrí, aby nedostali trest, keď odídem," reagoval nahnevaný Minh, ktorého dokonca vyrazili aj zo štátneho konzervatória.

,,Aj tam so mnou mali problém. Ja všade, kam idem, majú so mnou problém. Ale ja nikdy nevidím, kde som spravil problém. Ja som bezproblémový človek, oni ma vyhodili a teraz, keď ma uvidia v telke, si povedia, o čo prišli. Takže pozdravujem týmto školu! Ja chcem byť influencer, inak by som ani nešiel do Farmy. Toto je môj cieľ. Poviem to na plnú hubu, chcel som sa presláviť, chcem si rozbehnúť biznis a byť slávny operný spevák. Toto si ja idem. Ja nebudem sedieť desať hodín v škole ako ostaní, trápiť sa a nič z toho nemajú. Kopu mojich spolužiakov, ktorí to vyštudovali, teraz robia v maloobchode! Ja keby takto mám skončiť, zastrelím sa!" chrlil zo seba perly a prekvapoval čoraz viac. ,,Ja som hviezda sám o sebe tým, aký som. Ľudia ma teraz zastavujú, fotia sa so mnou, podpisy chcú."

A ako ho po príchode domov privítala mama? ,Ona brúsila nechty a keď ma zbadala, skoro mi išla s brúskou do čela a povedala: Nerob nám hanbu! Neviem, mamina je čudná, ale ja ju aj tak milujem. Bola ale sklamaná, aký som..."