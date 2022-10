Keď prišiel naposledy Martin na kontrolu úloh, takmer skolaboval. Jeho ovce mali totiž modré papule od farby, ktorú farmári nechali voľne pohodenú na statku. Keď to vyčítal Minhovi ako farmárovi týždňa, ten mu drzo odpapuľoval, že to nemali žrať a nie je to jeho problém. Na druhý deň sa však opäť vyznamenal. Nechcel si dať na seba špinavý a smradľavý sluhovský mundúr, do toho bol mimoriadne hladný, praskli mu nervy a začal sa baliť domov. „Sú na tom kačacie hovná, toto ja nosiť nebudem!“ hulákal Minh. Vyniesol si kufor a oznámil, že to už nedáva. Ostatní na neho šokovane pozerali a Mišo sa ponúkol, že mu mundúr operie. Minh si ale išiel svoje. Ako to dopadne, uvidíte dnes večer na Markíze.

Minh si zobral kufor a začal sa baliť domov. Zdroj: TV Markíza