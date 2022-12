Filip už pomaly strácal nádej, že na statok dorazí aj tá jeho rodinka. Nakoniec sa však predsa len dočkal. Na statok prišli jeho mamina, sestra, kamarátka a kamarát. Všetci však ostali najviac v šoku práve z jeho sestry. Nielen Fifo, ale aj ona je poriadne extravagantná. Miluje jednorožcov, mačacie ušká, ružovú farbu a podľa toho sa aj oblieka.

Filip a jeho mamina. Zdroj: TV Markíza

„Chcem, aby ma naučila nosiť ružovú,” vyhlásila Giuliana. „To ružové, to je segra, nie? Však mu je totálne podobná. Oni sú si všetci podobní,” zhodnotila Dagmar. „Ale keď sa jej zapozeráš do tváre, veľmi je pekná. Aj Fifo by bol pekný chlapec, keby sa ostrihal!” pridala sa Muffy. Čo poviete vy na divoký štýl jeho sestry?