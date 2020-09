Hospodár Martin potešil farmárov tým, že im doniesol šteniatka čivavy a malé mačiatka. No aby cice neutiekli z kuchyne, Erik sa rozhodol, že narýchlo postaví do dverí zátarasu. Eva sa však hneď ozvala, že to robí zbytočne, pretože cez to aj tak vylezú. ,,Ja som mala doma mačku malinkú a vyliezla mi hore na linku. To je blbosť, strašná blbosť!“zvyšovala na neho hlas. A Erikovi viac nebolo treba.

Erik Evu ponížil pred celým Slovenskom. Zdroj: tv markíza



,,Rozprávaš sra*ky! Zvieratá sú prvoradé, nenechám ich bez kyslíka zavreté v kúpeľni, aby tam skapali! Chcem vidieť jedného tvojho známeho, čo by mi o tebe povedal! Si obyčajná zakomplexovaná stará žena a vybíjaš si to tu na mladých ľuďoch! A je to tak!“ naložil jej Prešovčan. Ako to dopadne, uvidíte už dnes večer na Markíze.