Mesut sa stal už druhýkrát farmárom týždňa. A hoci je pracovitý, vie byť aj poriadne arogantný a namyslený. To mu do očí povedal pri kontrole úloh aj samotný hospodár Martin. „To sa vám zdá. To vôbec sa ešte tak dobre nepoznáme,” znela frajerská reakcia Mesuta. „Nasral ma Martin. Je rád, že som farmár týždňa, že dokončujem zvonicu a potom mi rozpráva, že som namyslený,” povie osamote do kamery.

Dávid a Mesut spoločne kydali na hospodára Martina. Zdroj: tv markíza

Ešte viac sa však rozohní Dávid. Ten sa totiž vykašľal na dokončenie úlohy, ktorú Martinovi sľúbil. „Inak, Dávid, ak chceš vyzerať ako chlap v mojich očiach, tak do konca Farmy nemáš soľ. Nosný systém druhého podlažia, 6 fošní, kde je? Máš tam stále len štyri. Tak splň, čo si sľúbil! Ty sám si mi minule povedal, že ak to nedokončíš, tak buď odídeš, alebo do konca Farmy budeš bez soli,” povedal mu Martin. „Bude to ťažké,” frflal Dávid. „Tak vypadni. Je to na tebe,” dodal Martin a to mladíka totálne vytočilo. „Blbec jeden! Koho zaujíma hospodár! Komu takto drzo rozpráva? My tu robíme milión vecí pre neho a on mi povie, že vypadni? Čo som ja bazmeg? Úplná nevychovanosť! Ja budem tiež na neho tvrdý, skončil u mňa! Mám pi*i!” hromžil Dávid. Ktovie, ako zareaguje Martin, keď sa to dozvie...

