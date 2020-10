Farma nie je iba o tvrdej drine. Hneď ako súťažiaci prišli na statok, začali po sebe poškuľovať a zisťovať, s kým by sa mohli najviac zblížiť. Niektorí sa najprv iba oťukávali, no keď si vypili, ľady sa okamžite prelomili. A nastala divočina. Diváci už boli viackrát svedkami živočíšneho sexu, ale aj mnohých odmietnutí. Takže... Kto s kým?

Sára Adamčíková a Erik Zahorjan - Prvý párik Farmy 12?

Dni, keď boli obaja sluhami, im poslúžili spoznať sa o niečo viac a postupom času si začali prejavovať čoraz viac a viac sympatií. Je to prvá dvojica, ktorá sa k sebe správa romanticky a možno by z toho mohol byť aj prvý oficiálny párik na Farme 12. Ako sa to medzi nimi vyvinie a či už Sára konečne našla farmára, ktorý bude už len jej, sa diváci dozvedia v ďalších epizódach Farmy.

Henrich Kuľko a Nikol Fridrichová - Prvý sex na Farme

Prvé sympatie padli už pri úvodnom zoznamovaní. Pri otázke, kto je komu sympatický, sa Nikol hneď priznala, že dedinčan s rovnakým klobúčikom na hlave, aký má ona. Heňa táto informácia potešila a neskôr ju aj dokonale využil, keďže s Nikol prežili na Farme 12 ako prví aj sex pred kamerami. A tak sa im to zapáčilo, že orgie majú skoro každý večer. V ich vzťahu existujú však viaceré prekážky a jednou z nich je aj mladučká Sára Adamčíková, ktorá je do Henricha nešťastne zamilovaná a najradšej by sa videla na Nikolinom mieste.

Nikol a Henrich Zdroj: TV Markíza

Rebeka Hlavatá a Erik Zahorjan - Popieraný sex na Farme

Aj medzi touto dvojicou existuje chémia. Trávia spolu noci pod jednou perinou a spríjemňujú si čoraz chladnejšie noci na Farme. Čo presne sa medzi nimi odohráva, nekomentuje ani jeden z nich, ale určite ide o viac ako kamarátstvo. Aj v tomto „vzťahu“ však môžeme vidieť tretí element, a tým je opäť Sára Adamčíková. Sára si hľadá útechu po neopätovanej láske od Heňa u Erika, s ktorým bola dvakrát po sebe slúžkou. Mali teda dostatok času zblížiť sa... Najnovšie si však Rebeka začala užívať s Henrichom.

