Hospodár Martin Bagar predstavoval pre každoročných farmárov obrovskú autoritu a vzbudzoval veľký rešpekt. Súťažiaci zo 14. série mu však od začiatku skáču po hlave, papuľujú mu, sú drzí a on akoby rezignoval. Kedysi rozdával prísne tresty a teraz? Iba sa pousmeje a nechá to plávať. Že by mu skutočne došla trpezlivosť? Na statok už totiž chodiť nebude!

Hospodár Martin kedysi na Farme vládol „železnou rukou“. Za čo i len malé porušenie pravidiel rozdával prísne tresty, a keď sa niekto správal drzo a nerešpektoval ho, zo šou okamžite letel. Boli aj také časy, keď naštvaný Bagar prehodil farmárovi kufre cez plot alebo farmárku posadil na vlečku traktora a v šou skončila. Tento rok však úplne zmäkol.

Hneď na začiatku 14. série mu pred všetkými vynadal drzý Minh, ktorý odmietol nosiť sluhovské rúcho. Po Martinovi vrieskal ako po malom decku a hospodár sa len mlčky prizeral. Netrvalo dlho a papuľovala mu aj 18-ročná Giuliana. Tá mu z jeho vlastnej knihy vytrhla stranu, a keď jej to vyčítal, šplechla mu do tváre, či je šiši. Ani po tomto výstupe neprišiel žiadny závažný trest.

Dokonca, keď príde Martin na kontrolu zadaných úloh, farmári majú plné ústa výhovoriek, prečo to a to nestihli a prečo sa to a to nedá. Od pondelka sa však všetko zmení. Hospodár na statok chodiť prestane! Že by mu už konečne došla s lenivcami trpezlivosť?

„So zhoršujúcou sa situáciou sa v štábe vyskytli prípady COVID-19. Po zistení vedenie pristúpilo k štandardným ochranným opatreniam, ktoré zastavili ďalšie šírenie. Ak by sa šírenie nepodarilo zastaviť, v hre bolo aj zastavenie nakrúcania. Naraz ochorelo viacero kľúčových členov štábu, medzi nimi režisér a hlavný kameraman, no vírus neminul ani hospodára Martina, ktorý sa prvýkrát v histórii účinkovania na Farme nemohol zúčastniť na svojom nakrúcaní a skontrolovať úlohy, ktoré farmárom zadal. Nemohol prísť ani na hru so špeciálnou návštevou Róbertom Vittekom. Štáb preto improvizoval. Aby si bolo vedenie isté, že vírus sa nedostane medzi účinkujúcich, hospodár nezadá úlohy ani ďalší týždeň. Úlohy tak bude pripravovať Marek Fašiang,“ dozvedeli sme sa z Markízy.

„Online kontrola úloh bola pre mňa veľmi zaujímavá a zároveň zvláštna. Na druhej strane som sa však tešil z toho, že technické možnosti súčasného sveta sú pripravené riešiť aj takéto situácie. Marek zvládol kontrolu úloh hravo, ale vo finálnej koncovke, keď mal platiť, zmäkol,“ povedal Martin Bagar. „Covid som zvládol dobre. Som trikrát očkovaný, takže možno ľahkému priebehu pomohlo aj to. Hneď ako test ukázal, že som negatívny, znova som naskočil do kolobehu točenia a začal sa zas naplno venovať svojim farmárom,“ dodal.

