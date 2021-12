Finalisti bojovali v šiestich disciplínach. Pripravené boli nové vertikálne hry. V aréne sa objavila aj symbolická zvonica. V závere odznel vedomostný kvíz, aký Farma ešte nezažila. Traja finalisti v ňom zúžitkovali nazbierané body a pohybovali sa hore-dole v pohyblivom kresle podľa správnosti odpovedí.

Vo veľkolepej šou bolo prekvapením hudobné vystúpenie, ktoré určite potešilo všetkých fanúšikov trinástej série. Naživo totiž videli talent jednej z farmárok. Stanka zaspievala Páslo dievča pávy v úprave od Mariána Čurka.

Prvá súťažná disciplína finále Farmy. Na snímke je Mesut. Zdroj: Emil Vaško

Už hneď prvá disciplína "Farmárska tajnička" bola náročná. Finalisti museli postaviť áčkový rebrík, aby sa dostali ku kochlíkom, ktoré museli rozbiť a nájsť v nich tri kľúče od truhlice. V nej sa ukrývali tabulky s písmenkami zelenín, ktoré museli následne kladivom pribiť o drevo. Víťazom prvej disciplíny sa stal Mesut, tesne pred Dávidom. Eva skončila tretia a tak získala iba jeden bod. Druhou disciplínou bola "Zajko zapískaj". Na špagáte im visela mrkva, ktorú museli zjesť a dostať sa tak k píšťalke a zapískať. Najrýchlejší bol tentokrát suverénne Dávid, druhá skončila Eva a tretí Mesut. "Mrkvu mám rád, táto discilína sa mi páčila," poznamenal vtipne Dávid.

Druhá súťažná disciplína. Na snímke je Dávid. Zdroj: Emil Vaško

Treťou disciplínou bol "Ježko", kedy finalisti mali odpíliť "ostne ježka" - drevené laty a následne ich dostať hore. Dávid sa pri pílení zranil, súťažil s celou krvavou dlaňou. V napínavom finále tak tiekla krv. "Ježiš, tu tečie krv," poznamenala aj moderátorka Evelyn. Viedol zranený Dávid, no napokon víťazom tohto napínavého súboja sa napokon stala Eva. Po tejto disciplíne prišiel malý súboj farmárky Natálie s Attilom Véghom. Finále bolo po troch disciplínach poriadne vyrovnané, keď všetci traja finalisti mali rovnako po 6 bodov.

Tretia disciplína počas finále Farmy. Zdroj: Emil Vaško

Štvrtou disciplínou bolo "Poznáš farmu"? Finalisti museli za 5 minút preniesť vedierka cez pohyblivé kladiny na lanách a priradiť z nich obsah k jednotlivým zvieratám. Všetci traja bojovali z plných síl a víťazom sa napokon stal Mesut.

Štvrtá finálová disciplína. Na snímke je Mesut. Zdroj: Emil Vaško

Piatou disciplínou bolo "Nepreváž farmára". Finalisti museli vrecami vyvážiť váhu ďalšieho finalistu. Tentokrát nešlo o fyzicky náročnú disciplínu. Suverénnou víťazkou sa stala Eva, druhý skončil Miro a Dávid skončil posledný. Celkovo tak viedla po piatich disciplínach finalistka Eva. Na záver nasledovala posledná disciplína - vedomostný kvíz, v ktorom to bol veľmi vyrovnaný súboj. Napokon ho vyhral Mesut, ktorý mimochodom získal aj najviac diváckyh hlasov a stal sa tak absolútnym víťazom Farmy 13!

Mesut: Bol som odhodlaný ísť na 100 percent

"Dojmy a pocity mám zmiešané, ešte si to veľmi neuvedomujem, som šťastný, že sa mi to podarilo doklepnúť do víťazného konca. Veľmi sa z toho teším, ďakujem za každú jednu esemesku, neviem, čím som si to zaslúžil, evidentne som ľudí bavil, pracoval som, som za to fakt rád," povedal nám krátko po finále víťaž Mesut, ktorý neľutuje, že sa nedohodol na rozdelení výhry. "Nie, neľutujem, som športovec telom aj duchom, bol som odhodlaný ísť na 100 percent. Ani nejde tak o tie peniaze pre mňa, ale o to, že som bol nažhavený. Nechcel som sa deliť kvôli tomu, že som si veril a samozrejme, je to krásne," vysvetlil nám.

