Predstaviteľom hlavných hrdinov Edy a Serkana, hercom Hande Erçel a Keremovi Bürsinovi, to s ich rozprávkovou láskou v reálnom živote nevyšlo a začiatkom roka sa rozišli. Dnes už podľa tureckých médií má každý z nich nového partnera. Hande v polovici apríla pristihli paparaci ruka v ruke v uliciach Londýna s pekným hereckým kolegom Kaanom Yildirimom, s ktorým účinkovala v roku 2019 v televíznom seriáli Prsteň (Halka). Kerema zas novinári spájajú so španielskou herečkou Stephanie Cayo. Hovorí sa, že dvojica, ktorá sa zoznámila vlani v októbri v Španielsku, sa do seba zamilovala na prvý pohľad. Kerem sa dokonca stretol s jej rodinou počas poslednej cesty do Španielska, kde je jeho popularita vďaka seriálu Láska na prenájom enormná.

Hoci reálna láska predstaviteľov Edy a Serkana nedopadla tak ako tá seriálová, na slovenských televíznych obrazovkách fanúšikov seriálu však čaká už 2. júna konečne spečatenie ich veľkej seriálovej lásky. Eda a Serkan sú po mnohých peripetiách konečne spolu a užívajú si nielen prítomnosť jeden druhého, ale aj ich rozkošnej dcérky Kiraz. Dievčatko, ktoré bolo do Lásky na prenájom obsadené pre jej podobu s Hande Erçel, bude aj dôležitou súčasťou svadby svojich rodičov. Ale poďme pekne po poriadku – Serkan pripraví Ede obrovské prekvapenie a uprostred ulice ju nečakane požiada o ruku. Keď ona jeho žiadosť o ruku prijme a vysloví, že by si ho najradšej zobrala okamžite, Serkan jej želanie splní.

A tak sa spoločne ocitnú na veľkej záhradnej párty, ktorá bude ich svadobná a ich malá Kiraz ako družička. Eda bude naozaj nádherná nevesta. Svadobčanom dokonca zaspieva ich kamarátka Piril. Jej predstaviteľka, herečka Başak Gümülcinelioğlu, totiž naspievala aj ústrednú pieseň Edy a Serkana, ktorá sa v seriáli objavuje.