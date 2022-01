Láska, rodina, napätie, kriminálna zápletka i veľké tajomstvo. To všetko so sebou prinesie nový pôvodný seriál RTVS Priznanie, ktorý na obrazovkách Jednotky odštartuje už 9. januára. Ide o voľné pokračovanie úspešného seriálu Hniezdo.

S novými príbehmi súvisia aj pútavé úlohy a skvelé herecké obsadenie. Hlavnou postavou seriálu Priznanie bude Sýrčanka Lejla, mladá čakateľka na azyl, poznačená tragickou minulosťou. Na Slovensko prichádza aj s malým synčekom Sámim. Zúfalá žena z vojnou zničenej krajiny vstúpi do života nielen rodiny Važanovcov, ktorých diváci poznajú zo seriálu Hniezdo. Lejlu si zahrá herečka Angelika Sbouli. „Táto postava mi do života priniesla kus dôležitého poznania. Mám s ňou spoločnú hodnotu lásky a zmysel pre to, čo je v živote skutočne dôležité. Lejla je pre mňa stelesnením zodpovednosti za vlastnú slobodu,“ hovorí herečka Sbouli. V seriáli Priznanie sa diváci budú stretávať naďalej aj s Kristínou Važanovou v podaní Soni Norisovej. Kristína je milujúca manželka a matka dvoch detí. Tretie dieťa, Filipka, splodila neželane, mimo manželského zväzku. V súčasnosti je to jediná majiteľka krajčírskej dielne a živiteľka rodiny. Jej manželom je Michal Važan, majiteľ skrachovanej stavebnej firmy, muž ktorý si ctí klasické rozloženie funkcií a povinností muža a ženy v rodine a ktorý prijal Filipka za svojho. V seriáli ho stvárňuje herec Alexander Bárta. Treťou postavou, ktorú diváci poznajú zo seriálu Hniezdo je Marta Fialová. Bývalú tajomníčku na miestnej škole, ktorá z vášnivej lásky zabila svojho muža Petra (Marián Mitaš) a ktorá si v súčasnosti vo väzení odpykáva sedemročný trest, hrá herečka Andrea Karnasová.

Režisér Braňo Mišík. Zdroj: rtvs

Do deja však vstupujú aj nové postavy. Napríklad slobodná, nekonformná, energická, sociálna pracovníčka pre prácu s emigrantmi Andrea, ktorú si zahrá Rebeka Poláková. Jej kolegom je Marek, v podaní Kamila Mikulčíka. Ide o psychológa, ktorý pôsobil na misiách pri našich vojenských jednotkách v Afganistane a v Sýrii a ktorý je rozvedený, bezdetný, otvorený a váži si priateľstvo a lojálnosť. Zaujímavými novými hercami sú aj Robert Sipos a Martina Zábranská v úlohách Juraja a Vanesy. Juraj je dvadsaťročný odchovanec detského domova, je úprimný a chce sa vymaniť zo zlých sociálnych pomerov, kvôli láske však príjme účasť na pašovaní cigariet. Vanesa je dcérou majiteľa bazáru s autami, otcom hýčkaná, no nie snobka, túži cestovať a žiť svoj život. Spomínaného majiteľa autobazáru si zahrá herec Ivan Krúpa v úlohe vdovca Forgáča. Na stope zločinu bude v seriáli Priznanie herec Ondrej Daniš v úlohe Oskara – kriminalistu a vyšetrovateľa nelegálnej prevádzačskej činnosti

O seriáli Priznanie

Desaťdielny dramatický seriál Priznanie je voľným pokračovaním úspešného seriálu Hniezdo, vysielaného na obrazovkách RTVS začiatkom roku 2020. Jeho hlavné postavy končili v nádeji, že po všetkých dramatických udalostiach sa ich životy a vzťahy usporiadajú. No to, či sa tieto nádeje aj skutočne naplnia, ostalo otvorené. Problematická minulosť striehne na príležitosť znova preveriť väzby spoločenské, rodinné aj priateľské. A dezilúzie aj subjektívne emócie môžu byť až tragicky deštrukčné. Postavy seriálu čaká ťažká skúška ľudskej solidarity v zápase s prejavmi intolerancie. Príbeh Kristíny a Michala Važanovcov, prepojený s osudom Sýrčanky Lejly, má spoločný leitmotív – rodičovstvo. Lebo láska k dieťaťu a obeta v jej mene je tým najprirodzenejším ľudským citom, bez ohľadu na rozdiely zemepisné, náboženské či sociálne.

