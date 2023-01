"V živote sú situácie, ktorým sa musí človek postaviť čelom. Ak na ňom máte razítko ako my dvaja, čelíte hromade ľudí naraz. Často aj v momentoch, ktoré chce človek riešiť za zatvorenými dverami, nie verejne, pred celým svetom. Náš život je ale verejný, a takto je to aj s naším vzťahom. Ešte skôr než o tom začnú písať novinári, chceme, aby ste to počuli od nás. Rozchádzame sa," zverejnili naraz na sociálnej sieti v marci 2018. Rozídení však už boli oveľa skôr. ,,My sme boli rozídení už skôr. Ono to už bolo také, že sme to museli povedať. No nechcem sa k tomu už vracať, veď je to minulosť. Už som dávno za tým. Už keď sme vtedy oficiálne dali na sociálnu sieť, tak už sme dávno predtým boli za tým," prezradil vtedy Rytmus v jojkárskom TopStare.

Rytmus a Dara sa rozišli na začiatku roka 2018. Zdroj: archív

A aj keď vtedy napísali, že ostávajú kamarátmi, opak sa stal pravdou. Rytmus si zakrátko našiel novú lásku, Jasminu Alagič a pre Daru nemal jedného pekného slova. Rytmus totiž Dare v čase, keď tvorili pár, k prvému spoločnému výročiu nahral pieseň s názvom 8. október, čo bol deň, keď sa prvýkrát stretli. A práve táto skladba sa po rozchode stala dôvodom nepríjemných a urážlivých komentárov. Dara ju totiž pár mesiacov od ich rozchodu zdieľala na svojom profile, čo Rytmusa vtedy nesmierne naštvalo.

,,Dara na čo je toto dobré? Moc ťa prosím, nechaj nás už žiť s Jasminou našu lásku. Od januára sme rozídení a je už október. To je 9mesiacov!!! Dopraj nám šťastie, ako ho prajeme aj my tebe a nevracaj sa do minulosti. Čo od nás chceš? Čo si máme púšťať každý rok 8. október a pozerať si naše spoločné fotky? Neverím, že by si toto robila, kebyže máš nového frajera, alebo by ste oslavovali výročie svojich ex. Je to choré. Načo tá fotka s malou Lolou? Aký je ciel? Prečo to hranie na city osamelým mamám?" odkázal jej v októbri 2018.

Koncert Dary Rolins v O2 Aréne. Zdroj: Instagram domicibulkova

Slovná vojna medzi nimi neustále gradovala a vyzeralo to tak, že títo dvaja sa už nechcú nikdy v živote vidieť. Obaja dnes žijú vlastné životy, sú šťastní a Rolins v decembri minulého roku oslávila okrúhlu 50-ku. K tejto príležitosti zorganizovala 28. januára obrovský narodeninový koncert v O2 Aréne v Prahe. Fanúšikom sľubovala nadupaný program a famóznych hostí. A mala pravdu. Keď odštartovala hit Party DJ, ktorý kedysi naspievala spolu s Rytmusom, hostia v aréne ostali v totálnom šoku. Na pódiu sa odrazu objavil jej ex Rytmus! ,,Silní muži vždy definovali môj život. Som rada, že sú tu všetci, ktorých mám rada," povedala v nabitej aréne počas toho, ako prichádzal raper na pódium.

,,Darinka, v prvom rade by som chcel poďakovať za všetko, že sa o nás staráš, robíš hudbu, že nás ovplyvňuješ, gratulujem ti k tejto krásnej udalosti a k plnej O2 Aréne. Veľký potlesk! Všetko najlepšie k narodeninám, veľa zdravia, veľa šťastia a veľa lásky, pretože o tom to je!" povedal Dare, keď dospievali Party DJ. Ako sa hovorí, čas zahojí všetky rany a krásnym príkladom je práve aj táto dvojica.