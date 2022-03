Fabušová predviedla svoju pravú tvár už v deň, keď varil Tomáš. Keď si hrkla tvrdý alkohol, bola ako utrhnutá z reťaze. Latku však preskočila vo štvrtok, keď im menu pripravovala mladá Ukrajinka Viki.

Miroslava Fabušová sa tešila na ,,gypsy zábavu." Zdroj: tv joj

Najväčšou kritičkou jej jedla bola práve Fabušová. Keď si vložila do úst mäsový piroh, naplo ju, čo bolo voči hostiteľke absolútne nevhodné. Potom sa váľala po Adamovi, ktorý jej však dal otvorene najavo, že je mu to nepríjemné. „Mirka, pripadá mi, že strašne rada strhávaš pozornosť na seba,“ šplechol jej do tváre. Fabušová sa len zavrtela na stoličke a v kritike pokračovala ďalej. Jej odporné správanie nakoniec Viki rozplakalo. Fabušovej to však bolo jedno: „Mňa zaujímajú diviaky, pôjdem na ne poľovať a spravím vám z nich guláš! Ja som svoja, mňa nikto nezaujíma,“ reagovala vizážistka a krotiť ju musel až samotný Adam.

Aj diváci boli z jej správania zhnusení. „Odporná nafúkaná ‚umelina‘! A ešte zaperlila, že nemá rada obyčajných ľudí,“ reagovala diváčka Lenka. „Môže si urobiť tisíce plastík, no bohužiaľ jej IQ sa vyplastikovať nedá,“ napísal Gabi. „Adam ukázal, že má dobré srdce, na rozdiel od Fabušovej, ktorá sa nevie správať! Narobila si kvalitnú hanbu,“ kopili sa komentáre.