Diváci Bez servítky majú aj tento týždeň poriadnu „podívanú”. V šou sa totiž naraz stretli poriadne výkvety. Prvým je Adam alias Slaytiiina, ktorý vyzerá, že pochádza z úplne inej galaxie a Miroslava Fabušová, ktorá v roku 2020 zapĺňala titulky novín. Počas zákazu vychádzania totiž vo večerných hodinách havarovala s Borisom Kollárom v jeho vládnej limuzíne. Ako vtedy tvrdila, viezol ju iba do lekárne…

Po nehode nosila Fabušová týždne golier na krku. Zdroj: instagram Fabušová M.

No a vizážistka sa najviac vyznamenala v stredu, v deň, keď varil Tomáš. Ten štvoricu čakal s prípitkom, tuhou domácou pálenkou, 52 % marhuľovicou. Kým všetci si iba usrkli, Fabušová do seba tvrdý chľast bez problémov celý kopla. „Tak na ex, ne? Nádych, výdych, vojdi a neublíž!” zahlásila a už do seba obrátila celý štamprlík. Keď sa hostiteľ opýtal, kto si dá ešte jeden, dvakrát sa prehovárať nedala a ako jediná si dala repete. „Keď núkajú ber, keď nedávajú, pýtaj,” zahlásila Miroslava, ktorá sa mimoriadne potešila, aj keď si sadli za stôl. Zbadala totiž svoj obľúbený nápoj.„Kto nepije s nami pije proti nám. Prosečko ja môžem, napíšte mi ho na čelo,” povedala a v tom momente už bolo všetkým divákom jasné, že sa majú ešte na čo tešiť.

Hneď po príchode do seba Fabušová kopla dve domáce marhuľovice. Zdroj: tv joj

Ako minúty ubiehali, zábava gradovala. Hudobník Tomáš odrazu vybral gitaru a zahral chytľavú pieseň Bubamara. V tom momente sa Adam postavil a začal tancovať. Jeho pohyby pripomínali skôr vystúpenie v nočnom bare. Fabušová ho však chcela tromfnúť a keď si sadol, vystrelila zo stoličky a začala sa natriasať aj ona. Najviac sa však rozbehla počas programu. Keď sa Tomáš chopil mikrofónu, stratila všetky zábrany a na parkete predvádzala všetko možné. Fanúšikovia šou mali doma v obývačke skutočne zaujímavý pohľad a takmer všetci sa zhodli v jednej veci. „Pane bože, ona sa dobre nad*bala,” napísala diváčka Dada. „Na šrot bola,” reagovali na sociálnej sieti ďalší. „To má tie ústa tak napichané, že nemá v nich cit a rozpráva akoby bola po piatom pive,” smial sa divák. „Tá Mirka mala kvalitne nakúpené! Ešte dva poháriky a asi by sme videli, aj čo by sme nechceli,” kopili sa komentáre.

