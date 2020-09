Denisa nabrala kilogramy, ktorých sa napriek mnohým diétam nevie zbaviť. Postupne upadala do depresií a zatvárala sa do izby, aby si potajomky mohla užívať svoj „žrací“ rituál. Sama pred sebou sa čuduje, prečo je jej atraktívny manžel Tibor s ňou, keď sama ešte nenabrala odvahu sa pred ním vyzliecť, lebo sa hanbí. Tibor dúfa, že jedného dňa ich manželský život naplní dieťa. Bohužiaľ to momentálne vďaka Denisinej váhe nie je možné. Denisu v Extremnych premenách si môžete pozrieť už dnes na Markíze od 20.30 hod.

28-ročná Denisa chudne s Marošom Molnárom. Zdroj: tv markíza