Barbora sa premení na Lukáša Adamca. ,,Všetko to začalo odliatkom tváre. Bola som s tým v poriadku až do momentu, kým mi neprekryli uši, ústa a aj oči. Chytila som malú paniku, taký stav úzkosti, lebo som to ešte nezažila. Ale asi prvýkrát v živote som sa dokázala za 10 sekúnd upokojiť, že to predsa nerobia prvýkrát, tak im budem veriť a keby sa niečo skomplikovalo, vedia to rýchlo zvrátiť. Keď ma potom maskovali za Lukáša, bolo to super. Maskérky boli veľmi zlaté a celých 7 a pol hodiny sme sa rozprávali a srandovali. Mala som len jedinú pauzu asi na 7 minút, kedy som si len odskočila rýchlo na toaletu. Počas tejto epizódy som nedala do seba ani kúsok jedla, pretože som im nechcela pokaziť ich prácu. Takže som celú časť bola dosť vyčerpaná. Moja hlava zrazu vážila o nejaké dve tri kilá viac a vôbec som sa necítila múdrejšie. Ale bola som z toho unesená. Jediné, čo ma zradilo v kresle, bol chrbát. Mimika tváre bola nulová, takže som vyzerala pri všetkých situáciách rovnako. A moja reakcia na to, ako vyzerám? Bola som ohromená, pretože som nečakala, že ma až takto premenia,” povedala nám Barbora. Výslednú premenu uvidíte v nedeľu večer na Markíze.

Barbora Piešová Zdroj: tv markíza

