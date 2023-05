Neprehliadnuteľná manažérka sociálnych sietí Tereza Kosecová, sa prebojovala až do TOP 6 v šou Ruža pre nevestu. O srdce Tomáša bojuje vlastnými zbraňami a od ostatných dievčat ju okrem jej extravagantného výzoru líši aj pokojná povaha. V nedávnom rozhovore pre podcast Taký je život prezradila, ako prežívala svoje pôsobenie v šou. "Ja keď som videla tie baby, bolo to vidieť aj v prvej epizóde, tak mi prišlo zle. Prvý dojem? Povedala som si, že čo tu k***a robím? Dievčatá boli výrazné, prekrikovali sa a ja som tam len tak sedela. Som taký chalanisko," priznala.

Moderátori sa Terky pýtali aj to, ako na jej účinkovanie v šou reagovalo blízke okolie, konkrétne rodičia. "Moja mama je brušná tanečnica, ktorá chodí na turistiky a točí sa pritom, ako tancuje na vrcholoch hôr v tanečných kostýmoch," šokovala a dodala: "Takže tá s tým nemala problém." Priznala, že na rozdiel od mamy, otec je konzervatívnejší. "On mal vždy problém aj s mojím vzhľadom, ale už si tak nejako zvykol. Nikdy so mnou nemali žiadne problémy, živím sa od 16 rokov sama, takže to bolo vlastne okej. Iba mi stále hovorili, aby som si to poriadne premyslela," povedala.

V rozhovore tmavovláska priznala aj psychické problémy počas nakrúcania šou. Povedala, že keby s nimi nie je v Turecku aj psychológ, asi by to nezvládla. "Mám ešte aj tú moju cukrovku, takže som hrozne veľa plakala," priznala a pokračovala: "Dievčatá ma nebrali ako konkurenciu, bola som pre nich nič. Beáta (Rusnáková, pozn. red.) vlastne aj na kameru povedala, že sa jej dá smiať, keď si predstaví, že sa s Tomášom bozkávam. Vedela som, že ma nebrali za peknú, asi za to, že som bola alternatívna. Potom som si povedala, že musím niečo spraviť, tak som si dala dole dredy. Až potom ma začali brať ako relevantnú."