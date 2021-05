Manželia Feldekovci si za svoj úlet vyslúžili veľkú kritiku a ľudia na Facebooku nenechali na nich nitku suchú. Oni sú však spokojní a štastní a svoj nápad sobášiť sa v covis skafandroch vôbec neľutujú. Naopak, sú na to hrdí. "Je to aktuálne, dnes špeciálne nečakane symbolické, keďže sa skončil lockdown. Mne bolo ľúto tých ľudí, čo trávili tak veľa času v tých skafandroch a povedala som si, že budem mať strašné šaty, dám za ne majland, potom si ich vyzlečiem a tí chudáci zdravotníci musia v tom tráviť čas, tak aj z úcty k nim sme si to dali a je to aj trošku vtipné," prezradila nám nevesta Katka krátko po obrade.

Novomanželom počas obradu spievala Sisa Sklovska. Tá zahviezdila v krátkych modrých bodkovaných šatách a prítomní hostia nevedeli od nej odtrhnúť zrak. Rovnako reagovali aj diváci nášho live prenosu na facebookovej stránke Plus JEDEN DEŇ. "Pani Sisa vyzerá ako nevesta, Feldekovej dcéra odbehla od vysávača?" čudovali sa ľudia. "Sedmokráska Sisa," komentovala Sklovskej šaty istá fanúšička. "Sisa to všetko zachránila, bola super," odkázala Edita. "Sisa, bravó, krásne šaty, vyzerá ako dievčatko," reagovala ďalšia diváčka live prenosu. Sklovska tak celkom určite v tento deň zatienila samotnú nevestu v skafandri.

