FOTO Expartner Diany Mórovej Juraj Mokrý ukázal partnerku Evu: Pozrite, kde sa spolu OBJAVILI ×

Herec a expartner Diany Mórovej (53) Juraj Mokrý (46) bol kedysi televíznym zabávačom, no potom sa stiahol do úzadia. Nedávno sa objavil v spoločnosti aj so svojou partnerkou Evou Maštalírovou.