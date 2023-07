Kollár nedávno dovolenkoval na ostrove Malorka. Hneď po pristátí si to mal vraj namieriť nie za svojím malým synom Abnerom, ale do známeho hotela, v ktorom sa mal podľa informácií Nového Času stretnúť s víťazkou Miss Slovensko 2016 Kristínou Činčurovou. Tá vraj má byť v jeho hľadáčiku.

Kristína Činčurová Zdroj: Emil Vasko

„Kristína a Boris sa dohodovali na stretnutí niekoľko dní, dokonca jej písal, ako jej zaplatí hotel,“ prezradil spomínanému denníku dobre informovaný zdroj z okolia politika. Kristína tvrdí, že s Kollárom sa v živote nestretla. Najnovšie sa rozhodla dokonca reagovať aj verejne na svojom profile na Instagrame. „Asi len toľko, že neverte všetkému, čo sa píše na internete, a pre mňa je najpodstatnejšie to, že ja a moji blízki presne vieme, ako to bolo,” napísala Kristína. To, či sa naozaj stretli a či medzi nimi niečo naozaj je, vedia iba oni dvaja.

