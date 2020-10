To, že Andrea Heringhová (40) bola dlhé roky, ako jediná, titulovaná ako oficiálna partnerka Borisa Kollára (55), je známe už dlho. Málokto ale možno vie, čo ju spája s "jeho misskou" Miroslavou Fabušovou (35), ktorá sa s ním v sobotu viezla vo vládnej limuzíne.

"Niekto mi poslal foto z čias, keď som súťažila na miss v roku 2001. Neskutočné, ako ten čas letí. Ďakujem za toto milé prekvapenie, veľmi ma to potešilo,"napísala bývalá oficiálna partnerka Borisa Kollára Heringhová na svojom Instagrame v roku 2017. Niekdajšia modelka a misska priložila aj retro záber. Na ňom paradoxne pózuje aj s ďalšou finalistkou súťaže z rovnakého ročníka a tou bola brunetka Miroslava Fabušová. A práve tá išla s predsedom parlamentu a otcom dvoch detí Andrey Heringhovej vo vládnej limuzíme v sobotu podvečer, ktorá havrovala. Fabušová i Kollár skončili v nemonici s vážnymi zraneniami.

Andrea Heringhová v mladosti. Zdroj: Instagram A.H.

Fabušová pred tými troma rokmi neváhala a Heringhovej omentovala spomínaný záber. "Odpadla som. Haha a tvoje dlhé nohy po ležiačky o stenu vyložené,"napísala jej vtedy Miroslava. "To preto, lebo som cvičila do rána ešte brušáky, a ak si dobre pamätám, ty so mnou (smiech). Chceli sme byť pekné,"reagovala jej Heringhová. Keby tak vtedy tušila, že o tri roky bude práve Fabušová sedieť na zadnom sedadle spolu s jej bývalou láskou Borisom a obaja následne skončia s vážnym zranením v nemocnici...