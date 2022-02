Richard bol známym celebritným kaderníkom. Jeho služby pravidelne využívali napríklad bývalé missky Denisa Mendrejová a Jeanette Borhyová. V utorok sa však dozvedeli hroznú správu. „Áno, v mojom srdci ostaneš navždy tancovať a spievať. Smiať sa tvojím úprimným smiechom, od srdca sa so mnou rozprávať a maľovať dielo na moje vlasy. Nebol si len niekto, ty si bol pre mňa naozaj niekto špeciálny. Nikdy na teba nezabudnem, posielam ti jedno obrovské objatie – také, aké sme mali vo zvyku vždy pri našom vítaní a lúčení. Bolí ma, že ťa už nemôžem pozajtra rovnako objať. Buď tam hore šťastný, tancuj a spievaj pre nás a posielaj tie najkrajšie farby z oblohy,“ napísala k spoločným fotkám Jeanette.

Z toho, čo sa stalo, však doslova mrazí. „Počul som, že ho mali nájsť obeseného v jeho salóne. Podrobnosti však neviem,“ povedal náš zdroj. „Spomienok naňho mám veľa. Bola som jedna z jeho prvých klientok. A z kaderníka sa stal môj veľmi dobrý priateľ. Náš profesionálny vzťah prešiel do priateľského. Ťažko sa mi o tom hovorí. Bol to najmä veľký profesionál a bola som s jeho prácou spokojná. Neviem, či je to taká tá depresia z postcovidového syndrómu alebo čo. Neviem, čo sa to teraz deje. Od jesene toho nejako veľa pribúda. Všetci riešia koľko ľudí zomrelo na covid, ale nie koľko ľudí si preto zobralo život,” povedala nám Mendrejová.

Denisa Mendrejová, Jeanette Borhyová s kamarátom Richardom. Zdroj: instagram/nyborhy

Len minulý rok v novembri všetkých zarmútila smrť kaderníka Marka Almassyho. Oplakávali ho herečky, modelky, ale aj niektorí politici. Blízky vzťah mal s Dianou Mórovou či Kamilou Magálovou.